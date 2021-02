Per la prima volta la Provincia adotta la modalità a distanza per un concorso pubblico, in base alle norme anti Covid-19 contenute in un recente decreto del Governo. Si svolgerà a distanza, infatti, venerdì 26 febbraio, la prova scritta del concorso per la copertura di due posti da istruttore amministrativo a tempo indeterminato al quale sono iscritti 168 candidati.

La prova si svolgerà tramite la piattaforma per videoconferenze Zoom, articolata con diverse “stanze” virtuali alle quali accederanno circa 25 candidati ciascuna; un rappresentante della Provincia per ogni stanza verificherà identità e postazione e controllerà lo svolgimento della prova, in base a un apposito regolamento, adottato dalla Provincia recependo le disposizioni contenute in una ordinanza regionale.