A causa di lavori per rinnovo della rete idrica, sono previste diverse modifiche alla viabilità a partire da lunedì 1 marzo 2021 fino al termine dei lavori. Le strade interessate saranno: via Circondariale San Francesco, via Bassa, via Gramsci, via Del Cimitero e via Santa Caterina.

In particolare è previsto:

il restringimento stradale in via Circondariale S. Francesco da intersezione con via Della Vittoria fino all’intersezione con via Bassa. I lavori saranno al centro della carreggiata, quindi unica corsia nel tratto Sassuolo-Maranello in ambo le direzioni, a partire dalle ore 7.30 del 1° marzo fino a fine lavori;

il restringimento stradale con senso unico alternato in via Bassa, da via Circondariale San Francesco a via Gramsci. Il traffico verrà regolato da movieri o da semaforo mobile, dalle ore 7.30 del 10 marzo fino a fine lavori;

il restringimento stradale in via Del Cimitero e in prossimità intersezione con via Gramsci. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle ore 7.30 del 22 marzo fino a termine dei lavori;

la chiusura del tratto in via Santa Caterina tra circ. S. Francesco e via Del Cimitero. Il traffico sarà deviato sia in via Del Cimitero, da via Santa Caterina per il traffico da Formigine a Fiorano, sia in via Machiavelli direzione Fiorano-Formigine. I lavori avranno luogo solo di sabato, dal 1° al 31 marzo;

infine il divieto di sosta con rimozione forzata in stalli sosta di Piazza/via Bachelet, di fronte a via Bassa, dalle ore 7.30 del 1° marzo fino a fine lavori.

La segnaletica stradale e i lavori ben visibili anche durante le ore serali, notturne o di poca visibilità.