Le recenti disposizioni limitano l’accesso alla biblioteca, ora solo su appuntamento e comunque contingentato. Ma questo non ha fermato lo staff che ha voluto insieme al sindaco, offrire maggiori opportunità possibili agli utenti.

Come fare? Se possono accedere meno utenti, allora basta ampliare l’orario di apertura. Detto fatto. Da lunedì 1 marzo la biblioteca effettuerà il seguente orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 13. Da 32 ore si passa a 44 ore di apertura a settimana!

“Questo sforzo organizzativo va nella direzione di riuscire a dare il miglior servizio possibile, pur nelle condizioni difficili in cui ci si trova ad operare”, spiega il sindaco Nico Giberti.

Di seguito le modalità di accesso, imposte all’ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021 in relazione alle Zone Arancioni.

Possono entrare in Biblioteca tutti coloro che intendono restituire o prendere in prestito libri, dvd e materiali. Avranno possibilità di prenotare preventivamente i titoli oppure di accedere agli scaffali per sceglierli. Occorre prenotare via mail o telefonicamente il proprio appuntamento (no Facebook). Gli ingressi sono individuali ogni 15 minuti negli orari di apertura della Biblioteca.

Si raccomanda la massima puntualità per una migliore e più efficiente gestione del servizio.

Saranno accolti in Biblioteca anche gli studenti. Sempre per contingentare al massimo gli accessi, sono a disposizione ogni giorno un numero ridotto di postazioni – 20 in totale – ampiamente distanziate le une dalle altre. Ogni utente potrà prenotare una postazione, negli orari di apertura della biblioteca, fino ad un massimo di 3 giorni a settimana; questo per favorire l’utilizzo del servizio a un numero più ampio possibile di utenti.

Per prenotare il proprio accesso alla biblioteca o la propria postazione studio scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it o telefonare al numero 0522 590262.