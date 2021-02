Le sezioni ANPI del comune di Reggio Emilia e il Comitato Provinciale, in occasione delle giornate del tesseramento 2021 promosse a livello nazionale, hanno organizzato per venerdì 26 febbraio alle ore 21.00 un incontro on line sul tema: “La galassia nera – neofascismi nel web e nel paese”. Protagonista della serata Giovanni Baldini curatore della ricerca per ANPI e per la rivista PATRIA.

La serata permetterà di approfondire il tema della presenza sul web (siti, Facebbok, Instagram, Twitter, ecc.) e nel paese dei tante formazioni che agitano le acque del neofascismo e neonazismo e degli ambienti politici limitrofi. La ricerca ha permesso di identificare e studiare 4.600 pagine presenti nel web e di valutare la loro evoluzione nel tempo.

“Si tratta – spiega una nota Anpi – di una realtà di grande attualità che ha visto anche recentemente delle significative variazioni in prossimità di campagne elettorali e che ANPI ha avuto modo di denunciare per la loro conclamata pericolosità”.

Per potersi collegare andare su www.anpireggioemilia.it su “27 e 28 febbraio giornate del tesseramento” e cliccare l’apposito link.