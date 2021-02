Il 31 marzo. Questo il termine entro il quale il Sindaco Gian Francesco Menani ha fatto sapere di aspettarsi ultimati i lavori in piazza Martiri Partigiani. Lo ha detto a margine della presentazione dei lavori di restauro della facciata del Duomo di San Giorgio, spiegando come il Covid abbia comportato un ritardo di ‘sei, sette mesi’ e aggiungendo come, a tutt’oggi, ‘le normative anti-contagio impediscano alle squadre di lavorare a pieno organico’. Nonostante questo, ha detto ancora il Sindaco, la linea del traguardo sarebbe fissata tra poco più di un mese.



