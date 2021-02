Colorato, sorprendente, biodiverso, esuberante, ombroso e sonoro sono solo alcune della parole che descrivono cosa i partecipanti di Nel Verde vogliono trovare nei parchi su cui il progetto sta lavorando da gennaio.

E non sono rimaste parole al vento, negli incontri di co-progettazione infatti il lavoro collettivo si è concentrato proprio nel rendere esperienze reali queste sensazioni, ripensando i due protagonisti del percorso: il parco sonoro A. Daolio e il Giardino Nascosto di Camposanto.

Il lavoro ora entra nel vivo, sabato 27 febbraio si svolgerà in presenza il terzo laboratorio del percorso di ripensamento collettivo dei luoghi verdi, l’appuntamento è per le 14:30 nel giardino di fronte alla sede dell’Associazione Fermata 23 APS, in Via Marconi 37 a Camposanto.

In questo laboratorio insieme agli artigiani dell’associazione Nuova Generazione di Camposanto e ad AstronaveLab, si darà vita ai progetti nati in queste settimane di lavoro online tramite l’auto-costruzione, perseguendo l’idea che la cura dei luoghi passi proprio attraverso l’attivazione e il saper fare delle persone che li vivono quotidianamente.

Tutte le informazioni per le iscrizioni sono visibili sui canali social di Khora Laboratory.