Una finestra sul mondo dell’infanzia nel pieno centro del paese. Sarà presentata sabato 27 febbraio alle 15 la mostra “La Scuola al Centro”, allestita presso lo spazio espositivo di piazza Papa Giovanni XXIII.

Nella mostra, che resterà allestita per tutto il mese di marzo ed è stata curata dal Comune di Castelnuovo Rangone insieme all’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi e il Comitato 0-14, saranno esposti i disegni delle bambine e dei bambini delle Scuole dell’Infanzia “Sorelle Agazzi” e “Gian Burrasca”, nei quali è rappresentato il mondo che sognano e la comunità che hanno in mente. A partire dai temi scelti, dall’educazione civica alla natura e l’identità, emergono valori come la cura, il rispetto e la consapevolezza di sé, rappresentati attraverso l’arte con l’efficacia che solo i bambini possono avere.

Alla presentazione di sabato 27 febbraio saranno presenti per l’Amministrazione comunale il Sindaco Massimo Paradisi e l’Assessora alla Scuola Sofia Baldazzini, che spiega: “Per questa Amministrazione la centralità della scuola è un elemento distintivo, in questi anni lo abbiamo dimostrato con fatti concreti e investimenti importanti: dalla riqualificazione degli edifici scolastici all’ampliamento degli spazi dedicati alla didattica, abbiamo sempre cercato di mettere studenti, docenti e tutto il personale scolastico nelle migliori condizioni possibili. Con questo particolare allestimento, collocato simbolicamente nel cuore del paese, abbiamo voluto dare voce ai nostri giovanissimi concittadini, condividere la loro idea di futuro e di comunità. La scuola per noi è una priorità e ringrazio tutte le persone, in primo luogo la Dirigente scolastica, le docenti e il Comitato 0-14, che sono impegnate con noi in questo percorso”.