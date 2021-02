Proseguono i servizi straordinari del posto di Polizia Turri presso i padiglioni delle ex Officine Reggiane, piazzale Europa e stazione storica. Nella mattinata odierna, il personale del posto di Polizia, unitamente alle unità del Reparto prevenzione crimine Emilia Romagna Occidentale e alle unità cinofile della Polizia locale, hanno effettuato capillari controlli all’interno dell’ex area industriale. Durante il servizio, gli operatori hanno identificato 29 persone. L’unità cinofila ha rinvenuto e sequestrato 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Nell’ambito dei suindicati controlli è stato rintracciato un cittadino gambiano, clandestino, con precedenti di polizia per reati relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il dipartimento della pubblica sicurezza, interessato dal Questore, ha disposto il suo trasferimento presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Torino. In queste ore si stà provvedendo all’accompagnamento dello straniero.

Il servizio è stato caratterizzato dalla presenza di personale della squadra mobile, impiegato sotto copertura con abiti civili, che veniva attirato dalla presenza di uno straniero che si aggirava con fare sospetto cercando di sfuggire al controllo degli operatori in uniforme. Il cittadino marocchino, classe ’87, dopo aver preso un taxi in stazione è stato seguito dagli investigatori della Squadra Mobile e fermato poco distante.

La perquisizione nei suoi confronti ha permesso di rinvenire 1026,74 lordi di sostanza stupefacente del tipo eroina, occultata all’interno di un passeggino per bambini riposto all’interno del taxi sul quale lo straniero viaggiava. Lo straniero, K.H.., è stato quindi arrestato in flagranza di reato ai sensi dell’ex art.73 dpr 309/90.

L’attività di recupero delle aree degradate ed i controlli proseguiranno nelle prossime settimane.

(Immagine d’archivio)