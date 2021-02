Riaprirà giovedì 25 febbraio l’edificio di via Montalcini che a San Felice sul Panaro ospita i Servizi educativi per bambini da zero a tre anni (Nido d’infanzia, Sezione Primavera, Hakuna Matata), che era stata temporaneamente chiuso a causa della rottura dell’impianto di riscaldamento.

Da giovedì 25 febbraio il riscaldamento della struttura sarà temporaneamente garantito da elementi elettrici mobili messi a disposizione dalla Protezione civile e posizionati nei locali. Questi permetteranno di avere delle condizioni di microclima sostenibile, grazie anche alla favorevole temperatura esterna prevista per il periodo. L’acqua calda necessaria all’igiene dei 56 bambini che frequentano i Servizi educativi è regolarmente garantita. Il ripristino del grosso guasto avverrà solo la prossima settimana. Si chiede quindi ai genitori di accompagnare i bimbi al Nido con abbigliamento adeguato.