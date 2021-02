Novità in materia di servizi della pubblica amministrazione a partire da lunedì 1 marzo. Come stabilito dal decreto “Semplificazione e innovazione digitale”, dalla prossima settimana le pubbliche amministrazioni devono accelerare la graduale transizione verso la digitalizzazione e adottare nuove modalità di accesso ai servizi. Nello specifico devono ad esempio disporre che lo Spid o la carta d’identità elettronica (Cie) siano le uniche modalità di identificazione online accettate e utilizzare la piattaforma pagoPA per i pagamenti dei cittadini verso la Pubblica amministrazione.

Anche per alcuni servizi del Comune di Reggio Emilia a partire da lunedì 1 marzo, sarà quindi obbligatorio utilizzare lo Spid, la Cie e pagoPA. Saranno necessari ad esempio per richiedere certificati anagrafici on line, pagare le contravvenzioni, iscrivere i figli a scuola, rinnovare i permessi ztl o controllare il proprio fascicolo sanitario nazionale. Addio quindi a bollettini postali e bonifici per i pagamenti e via libera alla piattaforma pagoPA o all’applicazione IO: strumenti facili, veloci e sicuri per rispettare in pochi passaggi scadenze e versamenti. Così come vanno in pensione vecchie modalità di registrazione a siti e servizi pubblici in favore di modalità di identificazione certe, quali appunto Spid e Cie. Unica eccezione viene fatta per chi ha un’identità digitale Federa, che potrà continuare a usarla fino al 30 settembre.

SPID – è il Sistema pubblico di identità digitale che permette di accedere con un’unica identità (e la stessa password) a tutti i servizi on-line della pubblica amministrazione a livello sia locale che nazionale (quindi anche Inps, Inail , etc.) e ai servizi privati che aderiscono a Spid. Ha il vantaggio di garantire l’accesso ai servizi con un unico account da ricordare e garantisce l’identità dell’utente in modo certo. È inoltre utilizzabile ovunque e da qualsiasi dispositivo.

Per facilitare la dotazione di Spid da parte dei cittadini, il Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna- servizio LepidaID, offre gratuitamente la possibilità di attivarla. Per farlo è necessario registrarsi on line sul sito https://id.lepida.it e successivamente fare il riconoscimento tramite una delle modalità di identificazione offerte (di persona, firma digitale, Carta nazionale dei Servizi o Carta di identità elettronica 3.0, tramite registrazione audio/video e bonifico bancario simbolico). Per il riconoscimento di persona è necessario recarsi presso gli sportelli accreditati del Comune di Reggio Emilia (Ufficio relazioni con il pubblico su appuntamento) o presso sportelli di altri enti presenti sul territorio comunale. A breve saranno resi disponibili ulteriori punti di identificazione sul territorio.

Per info: www.comune.re.it/registrazione

PAGOPA – è la piattaforma dei pagamenti della Pubblica amministrazione, un sistema che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti verso la pubblica amministrazione in modo semplice, certo e trasparente, sia online che sul territorio.

Già dal 2020 il Comune di Reggio Emilia ha aderito a pagoPA e a oggi sono una decina i servizi comunali che hanno attivato le nuove modalità di pagamento e altri sono in fase di adesione (le nuove modalità di pagamento sono indicate sugli avvisi pagoPA che il cittadino riceve per posta ordinaria).

www.comune.re.it/pagopa

app IO – applicazione per smartphone che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi e comunicazioni da qualunque ente pubblico e di effettuare pagamenti con pagoPA. IO, infatti, integra pagoPA, il nuovo sistema per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, certo e trasparente.

IO consente anche di aderire al cashback di stato.

Il Comune di Reggio Emilia è attivo su IO da luglio 2020 con tre servizi: servizi demografici (puoi ricevere un promemoria con la scadenza della tua carta d’identità e l’appuntamento fissato per il rinnovo del documento), Suap – sviluppo, imprese e commercio (puoi ricevere avvisi di pagamento e di scadenza della Cosap ed effettuare direttamente dalla app i pagamenti), illuminazione votiva (è possibile ricevere l’avviso di pagamento ed effettuare il pagamento). A breve resi disponibili su IO altri servizi.

www.comune.re.it/appio