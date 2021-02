Sabato 20 e domenica 21 febbraio è iniziata la Fase 1 del Campionato Nazionale UISP di Pattinaggio. Nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19, la manifestazione si è svolta a porte chiuse ma le famiglie e gli amici degli atleti hanno potuto seguire l’evento e incoraggiare i ragazzi con tanti messaggi grazie alla diretta Facebook trasmessa sulla pagina del Comitato reggiano.

12 società affiliate hanno collaborato insieme all’Uisp per la realizzazione del Campionato, fra cui Reggiana Skating, Pol.La Torre, Vanguard Skating, Reggiana Pattinaggio, Bagnolo S.C., Il Traghettino, Universal Skating, G.S.Budriese, Pol.L’Arena, Pol.Bibbianese, G.S.Ariolas, Gualtieri2000, e 110 atleti suddivisi in 24 categorie, si sono alternati a piccoli gruppi per esibirsi nei loro dischi di gara.

In questo periodo così complesso, è costato sacrificio mantenere l’impegno degli allenamenti, ma la passione per lo sport li ha sostenuti nella preparazione alle gare dei Campionati Nazionali. Le gare riprenderanno anche il prossimo fine settimana, il 27 e 28 Febbraio con esibizioni di atleti di diverse categorie.

Di seguito, ogni podio delle categorie formula Uisp:

F1 P FEM: 1°ROSI MARTINA, 2°THEA KATE, 3°UGOLOTTI AURORA

F1 A FEM: 1°ROTEGLIA MARISOL, 2°DAVOLI IRENE, °3GALLI GINEVRA

F1 B FEM: 1°LEANZA NOEMI, 2°TRAORE’ GIANNA, 3°SCOZZARO AMBRA MARIA

F1 C FEM: 1°GNACCARINI MILA, 2°RUSSO FEDERICA, 3°FAGGIANO VANESSA

F1 D FEM: 1°MACCARONE SARA, 2°COTTAFAVI ILARIA, 3°GHIARA GIULIA MARIA

F1 E FEM: 1°DJURDJEVIC JELENA, 2°BOLOGNESI SARA, 3°BARTOLI SABRINA

F2 A FEM: 1°MAIOLA GIORGIA

F2 B MASC: 1°SOLIANI LUCA

F2 B FEM: 1°FORNACIARI GIULIA, 2°GNACCARINI SARA, 3°RINALDI CATERINA

F2 C FEM: 1°CARBOGNANI LETIZIA, 2°NIRONI MADDALENA

F2 D FEM: 1°MARIOTTI VITTORIA, 2°PINI SOFIA, 3°DELL’ATTI MARTINA

F3 A FEM: 1°SORTINO MARTINA

F3 B FEM: 1°MARIONI CHIARA, 2°TASSONI GAIA, 3°CAVALCA GLORIA

F3 C FEM: 1°COTTAFAVA MARTINA, 2°CHIUCCHIOLO CHIARA, 3°SASSI CHIARA

F4 A MASC: 1°MOLINARI MARCO, 2°ORLANDINI PIETRO

F4 A FEM: 1°SELJA KLEANA, 2°NARCISO AURORA, 3°MELIS GLORIA

F4 B MASC: 1°BERTOLA MATTIA

F4 B FEM: 1°SASSI GRETA, 2°BERTOZZI ARIANNA, 3°VIGOLO MARTINA

F4 C FEM: 1°BONDI CHIARA, 2°TONDELLI ASIA, 3°MELE AURORA

F5 A MASC: 1°CALCAGNO ENRICO

F5 A FEM: 1°EJOV VICTORIA

F5 B MASC: 1°NONNIS STEFANO PIETRO

F5 B FEM: 1°DI VINCENZO AZZURRA, 2°GRASSI VITTORIA, 3°MAGNANI ALESSIA

F5 C FEM: 1° BONACINI BEATRICE, 2°CALCAGNO FEDERICA, 3°VELLANI CAMILLA