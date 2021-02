Grazie ad un accordo tra la Direzione Regionale Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna e il CAI, dal 9 al 17 febbraio 40 vigili del Fuoco dei Comandi della regione si sono alternati in attività di formazione e addestramento mirata a perfezionare le tecniche di autosoccorso in valanga e progressione su neve e ghiaccio.

Gli incontri hanno previsto una parte teorica in aula e attività pratiche in ambiente innevato e ghiacciato sul Monte Cusna (RE) con un programma concepito ad oc dal gruppo di lavoro istituito della Direzione Regionale insieme agli istruttori della Scuola Interregionale di Scialpinismo e Alpinismo del CAI e le Guide Alpine della Pietra.

Direzione Regionale e i Comandi dell’Emilia Romagna garantiscono un nucleo “neve – ghiaccio” di Vigili del Fuoco esperti e preparati, con attrezzature e tecniche all’avanguardia pronti ad intervenire nelle emergenze del nostro Appennino e in supporto anche a Comandi di altre regioni. Attività di perfezionamento come questa eseguita nel mese di febbraio sono utili, oltre che per mantenere allenamento e preparazione degli operatori, anche come utilissimo confronto con altre componenti del sistema di soccorso.