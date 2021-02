Le principali problematiche antiriciclaggio derivanti da reati finanziari e di criminalità organizzata connessi all’emergenza pandemica in corso saranno al centro della giornata di studi organizzata per domani, diovedì 25 febbraio, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena.

A partire dalle ore 15,30 prenderà il via il webinar, a cura del dott. Eric Falzone: obiettivo del seminario online è fornire ai professionisti contabili gli strumenti normativi e concettuali per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per la riorganizzazione dello studio professionale al fine di adempiere gli obblighi antiriciclaggio nel rispetto delle misure di contenimento e contrasto della pandemia. L’evento formativo illustrerà ed approfondirà i reati connessi alla pandemia Covid-19, l’autovalutazione del rischio antiriciclaggio e l’adeguata verifica a distanza della clientela. Saranno inoltre trattati argomenti quali l’analisi di operazioni e transazioni finanziarie, la segnalazione di operazioni sospette per reati connessi al Covid-19, la comunicazione di violazioni del limite del contante, il monitoraggio costante dell’operatività dei clienti.

La partecipazione al seminario è riservata agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena e dà diritto alla maturazione degli specifici crediti formativi previsti.