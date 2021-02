Si svolgerà lunedì prossimo, 1 Marzo a partire dalle ore 20, la prossima seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo. La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet Google, come deciso durante la Commissione Capigruppo: sono 12 i punti all’ordine del giorno del consiglio convocato dal Presidente Luca Caselli e che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Sassuolo e sulla pagina Facebook istituzionale, visionabile dal giorno seguente sia sul canale Youtube che sul sito internet istituzionale.

Si inizierà con l’interrogazione a firma del consigliere Serena Lenzotti ed altri (Pd) avente ad oggetto: “Interventi di riqualificazione agli edifici Erp del Comune di Sassuolo a seguito delle agevolazioni da decreto legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020”.

Seguirà l’interrogazione a firma del consigliere Vittorio Capitani e altri (Pd) avente ad oggetto: “Piano potatura e abbattimento di alberi sull’intero territorio cittadino”.

Al punto tre del Consiglio Comunale l’interrogazione a firma del consigliere Serena Lenzotti e altri (Pd) avente ad oggetto: “Progetto “Bike to Work””, a cui seguirà l’interrogazione a firma del capogruppo del Pd Maria Savigni ed altri, avente ad oggetto: “I sassolini”.

Terminate le interrogazioni, al punto 5 del Consiglio Comunale sarà in discussione il “Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Presa d’atto del piano economico finanziario anno 2020 e determinazione in merito al conguaglio”; a cui seguirà “Razionalizzazione degli spazi riservati agli uffici comunali. Proposta di acquisto di un immobile ubicato in questa via Brigata Folgore, idoneo ad ospitare uffici e servizi del Comune di Sassuolo. Atto di indirizzo ed approvazione del progetto”.

Al punto 7 del Consiglio Comunale sarà in approvazione la “Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023” a cui seguirà “Aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco – approvazione dell’elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2019”.

Al punto 9 del Consiglio Comunale sarà in discussione l’adesione all’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile in qualità di socio ordinario per il periodo 2021-2023; a cui seguirà il Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni amministrative per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e autorizzazione allo scavo e il “Regolamento comunale ai sensi dell’art. 1, comma 816 e seguenti l. 160/2019”.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo l’esame di un Odg a firma del Capogruppo di Forza Italia Davide Capezzera avente ad oggetto: “Tamponi nasali autosomministrati nelle scuole secondarie di secondo grado”.