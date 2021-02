Saranno in distribuzione da domani mattina, 25 febbraio 2021, le dosi Astra Zeneca che i medici di medicina generale utilizzeranno per la vaccinazione del personale scolastico, residente o domiciliato in provincia con scelta del medico di medicina generale, che rientra tra i loro assistiti.

Questa vaccinazione è prevista dagli accordi nazionale e regionale recentemente siglati con le rappresentanze sindacali dei medici di medicina generale.

Il personale scolastico può quindi contattare il proprio medico per ricevere le informazioni e comunicare la propria intenzione a vaccinarsi.

Le somministrazioni potranno iniziare verso i primi giorni di marzo. Saranno i medici stessi a fornire ai propri assistiti la data e l’orario dell’appuntamento, in base alle richieste raccolte e alle dosi di vaccino disponibili.

Chi può vaccinarsi

Potrà vaccinarsi tutto il personale scolastico, cioè maestri, professori, educatori, operatori e collaboratori, assistiti dal servizio sanitario regionale e che lavorano nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private parificate, nei servizi educativi 0-3 anni e negli enti di formazione professionale dell’Emilia-Romagna che erogano i percorsi di leFP.

Il personale scolastico dovrà autocertificare la propria condizione di avente diritto attraverso il modulo reperibile nella home page del sito www.ausl.re.it, oltre a scaricare e compilare, sempre dallo stesso sito, il consenso informato e la scheda anamnestica del vaccino Astra Zeneca.

Dove si prenota la vaccinazione

I cittadini che rientrano in questa fascia di popolazione potranno chiamare direttamente il proprio medico di base e nei giorni successivi, in base ai normali orari già forniti ai pazienti.

Il medico prenderà in carico la richiesta ed effettuerà la valutazione anamnestica, per rilevare l’eventuale presenza di patologie che sconsiglino la somministrazione del tipo di vaccino attualmente disponibile o situazioni in cui sia necessaria la somministrazione in ambiente protetto (ospedaliero). Fisserà poi l’appuntamento al proprio assistito secondo i tempi consentiti dalla disponibilità di vaccini.

Dove si effettua la vaccinazione

Dal proprio medico di famiglia.

Parteciperanno alla campagna vaccinale tutti i medici, come previsto dagli accordi recentemente siglati. I medici vaccinatori dovranno certificare di avere eseguito o almeno iniziato il percorso vaccinale o di aver avuto il COVID negli ultimi sei mesi. L’adesione alla vaccinazione da parte dei medici di famiglia nella nostra provincia è stata molto alta con quasi il 91% dei medici vaccinati.

Quale vaccino sarà somministrato

Sarà somministrato AstraZeneca. Fra i diversi vaccini resi disponibili allo stato attuale dalla struttura Commissariale nazionale, presenta caratteristiche tali da consentire un utilizzo anche nell’ambito della medicina generale. La somministrazione della seconda dose del vaccino AstraZeneca è prevista nel corso della dodicesima settimana e comunque a una distanza di almeno dieci settimane dalla prima dose.

Invitiamo tutti i cittadini a non prendere d’assalto le linee telefoniche dei medici che devono comunque continuare a garantire l’assistenza anche per tutte le altre patologie. Loro prenderanno in carico le richieste di vaccinazione, valutandole una per una in base ai criteri definiti per la somministrazione del vaccino Astra Zeneca, per poi fornire ai propri assistiti l’appuntamento, secondo le possibilità consentite in questo momento dalle disponibilità di dosi. La campagna continuerà, quindi è importante avere pazienza e assicurare ai propri medici la maggior collaborazione possibile.

La vaccinazione delle persone disabili ospiti dei centri residenziali, dei centri diurni e dei centri socio-occupazionali prenderà l’avvio, in tutti i distretti della provincia, entro questa settimana a cura degli operatori dell’Azienda USL.