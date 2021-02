«Ho appreso dai social – ripeto: dai social… – che la notte scorsa l’impianto di selezione rifiuti CA.RE. è stato interessato da un incendio che sembra di piccole dimensioni. Tutti abbiamo ancora memoria del terribile incendio che colpì questa azienda nell’agosto del 2013. L’azienda nella fase di “ricostruzione” dopo quel rogo aveva garantito che avrebbe messo in campo tutti i migliori sistemi di controllo ed apparati antincendio, perché fatti come quelli non capitassero più». Così il Sindaco di Carpi Alberto Bellelli sull’incendio avvenuto la notte scorsa al CA.RE..

«Chiederò sia a CA.RE. sia ad AIMAG di fornirci una dettagliata relazione sui fatti, che inoltrerò immediatamente ai Consiglieri Comunali i quali in queste ore mi stanno contattando per avere informazioni», conclude Bellelli.