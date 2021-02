Da ieri sera intorno alle 21:00 i Vigili del Fuoco sono impegnati per l’incendio di un’area destinata alla raccolta rifiuti in via Romana Nord a Carpi. Sul posto sono state impegnate due squadre con 5 mezzi da Carpi, Modena e Mirandola. Stamane sono in corso le ultime operazioni di verifica.



