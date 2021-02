Giovedì 25 febbraio alle 18 appuntamento con il settimo episodio della lettura integrale del romanzo “Padri e figli” di Turgenev, nuovamente in diretta streaming sulle pagine Facebook di Ert (@ErtFondazione), Teatro Storchi / Passioni (@TeatroStorchiTeatrodellePassioni), Biblioteche Modena (@biblioteche.modena), Città di Modena (@cittadimodena), e sul canale YouTube di Biblioteche Modena.

A leggere il capitolo “Homo novus: quanta strada verso casa?” è Cosimo Frascella, attore diplomato nel 2016 all’Accademia nazionale d’arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma e formatosi poi al Laboratorio di Santa Cristina e nel Centro di Alto perfezionamento del Teatro di Roma. Ha lavorato con diversi registi noti del panorama nazionale: Giorgio Barberio Corsetti, Massimo Popolizio, Fabrizio Arcuri, Lorenzo Collalti, Milo Rau, Arturo Cirillo, Lorenzo Salveti e Fausto Russo Alesi.

Nell’episodio di giovedì 25 Arkadij e Bazarov si mettono in viaggio verso la tenuta dei genitori di Evgenij. Dopo tre anni dall’ultima visita, i giorni trascorrono tra l’entusiasmo dei genitori e un crescente disagio del figlio. I due amici filosofeggiano e quasi vengono alle mani. La loro permanenza sarà ancora una volta breve. Come se i due non potessero davvero scegliere quale strada imboccare.

La lettura “Padri e figli” è un progetto di Emilia Romagna Teatro Fondazione e Biblioteca Delfini, in collaborazione con Teatro di Napoli – Teatro Nazionale e con il patrocinio del Centro per il libro e la lettura. La drammaturgia è a cura di Marzio Badalì e Sergio Lo Gatto. La regia dello spettacolo teatrale che verrà messo in scena da Ert al Teatro Storchi è di Fausto Russo Alesi. Per ragioni di diritti editoriali l’iniziativa si può seguire solo in diretta, e non potrà essere rivista successivamente.

L’appuntamento con l’ottavo episodio “Una insofferenza reciproca” è in programma online giovedì 11 marzo alle 18: leggerà l’attore Stefano Guerrieri.

Informazioni al tel. 059 2032940 o sul web (www.comune.modena.it/biblioteche);

al tel. 059 2136011 o sul sito di Ert (modena.emiliaromagnateatro.com).