Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Bomporto, attivati per una segnalazione di persone sospette fatta da un passante, si sono portati nella zona di via Arno. All’arrivo della pattuglia, tre persone sono sbucate da un cantiere e sono fuggite a piedi, disperdendosi nella campagna circostante fino a far perdere le tracce. La pronta segnalazione del cittadino e il tempestivo intervento della pattuglia dei Carabinieri ha evidentemente interrotto i propositi criminosi dei tre, costringendoli ad una precipitosa fuga.



