Colto da un raptus di noia, aveva danneggiato e imbrattato le aree condominiali degli edifici situati nel Quartiere Pedagna, facendosi riprendere col telefonino. Preoccupati dalle performance notturne del vandalo e teppista che agiva utilizzando gli estintori e le manichette anti incendio collocate nei seminterrati dei palazzi, tre amministratori condominiali si sono rivolti ai Carabinieri che hanno avviato le indagini col metodo classico e telematiche, perché erano venuti in possesso di un video postato su un social network che mostrava il danneggiatore in flagranza di reato.

Le prove raccolte dai Carabinieri della Stazione di Imola che hanno esaminato i “Tag” associati al filmato, hanno permesso di risalire all’autore dei fatti, il capo banda, un 18enne che è stato denunciato per danneggiamento, deturpamento e imbrattamento di cose altrui in concorso perché avrebbe agito con altri giovani in via d’identificazione che dovranno rispondere degli stessi reati.