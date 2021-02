Il progetto regionale Bike to Work si rivolge alle città che aderiscono al PAIR (Piano aria) con l’obiettivo di incentivare sempre di più una mobilità dolce e migliorare la qualità dell’aria. I dipendenti di Enti pubblici (comprese le scuole) e aziende che aderiscono, possono ricevere fino a 50 euro al mese (0,20 euro a Km) se per gli spostamenti casa-lavoro utilizzano la bicicletta.

C’è tempo fino al 30 settembre 2021 per aderire. L’azienda firmerà una convenzione con il Comune di Formigine e l’app WeCity, fornendo l’elenco delle persone che decidono di far parte di questa iniziativa. Il dipendente dovrà semplicemente scaricare l’applicazione e inserire il Codice del progetto così che venga tracciato lo spostamento, necessario per il conteggio chilometrico.

Oltre al Comune di Formigine e alla Formigine Patrimonio, hanno già aderito 6 aziende locali (Tecnodiamant, Gioielleria Generali, Cavazzuti srl, Autofficina CFL di Cervetti Rino & CSNC, Zanotti Energy Group, Autocarrozzeria Special).