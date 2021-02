Sono state esposte le bandiere mezz’asta nelle sedi della Provincia di Modena in segno di lutto per le vittime dell’attentato avvenuto lunedì 22 febbraio in Congo, nel quale hanno perso la vita l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista Mustapha Milambo.

Per il Presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei «non ci sono parole per descrivere l’orrore di un gesto così ignobile, che colpisce i nostri connazionali mentre svolgevano il proprio dovere, in un territorio così complesso e segnato da decenni di guerra civile. Ai famigliari delle vittime – prosegue Tomei – va il nostro cordoglio, in un momento così drammatico. Non possiamo esimerci dal condannare il vile atto terroristico, che tuttavia non scalfisce l’impegno per la pace che questi uomini hanno profuso con la loro vita».