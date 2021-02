Giovedì 25 febbraio (dalle ore 18 alle 19.30 diretta online) è in programma il primo webinar gratuito del ciclo sul tema “L’internazionalizzazione come leva per il rilancio e la crescita di PMI e Reti di impresa. Opportunità, strumenti e riferimenti per l’accesso e lo sviluppo nei Mercati Esteri”.

L’iniziativa, organizzata da AssoretiPMI con il patrocinio di Unioncamere Emilia-Romagna, dedicherà un focus a due mercati ai vertici mondiali per dimensioni e rilevanza: Nord America/USMCA e Asia-Pacifico/RCEP.

E’ il primo di una serie di eventi dedicati all’internazionalizzazione sulle diverse aree geografiche e differenti ambiti settoriali, con l’intervento esperti e referenti attivi.

L’obiettivo è presentare l’iniziativa sull’internazionalizzazione nei suoi termini generali e attivare l’interesse di PMI e Reti di Imprese motivate a voler approfondire i temi trattati.

Al primo evento di giovedì 25 febbraio sono previsti gli interventi di: Eugenio Ferrari (presentazione di AssoRetiPMI); Claudio Pasini (panoramica su dati e trend Export da Emilia-Romagna verso le due aree di interesse); Nicola De Feudis (introduzione sul tema, rilevanza per PMI e Reti, Finanza Simest), Anna Maria Nguyen (mercato Vietnam/Asean/RCEP e opportunità), Isabella Pulcinelli (Stati Uniti/USMCA e sue opportunità).

Dopo lo spazio per domande e risposte, le conclusioni di Nicola De Feudis, indicazioni per prossimi eventi.

Partecipazione gratuita previa registrazione al link

https://www.retipmi.it/form/25-febbraio-webinar-gratuito-l-i#no-back