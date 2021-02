Sui 580 nuovi casi di positività in provincia di Bologna, 359 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 28 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 7 attraverso il test per categoria a rischio, 2 attraverso gli screening sierologici, 1 mediante i test pre-ricovero mentre per 183 l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Tra i 580 nuovi contagi, 508 sono sporadici e 72 sono inseriti in focolai. Nessun caso è importato da altra regione né dall’estero.

I vaccinati

Sono 46.687 le prime vaccinazioni e 30.480 le seconde vaccinazioni, effettuate dal Vaccine Day a ieri, 22 febbraio.

Vaccinazioni eseguite, oggi 23 febbraio, in 11 punti vaccinali a Bologna e provincia

Sono 1188 le vaccinazioni eseguite oggi, 23 febbraio, alle persone nate nel 1936 e anni precedenti.

5 i punti vaccinali in città (Fiera, Casa della Salute Navile, Poliambulatorio Roncati/Saragozza, Ospedale Bellaria, Poliambulatorio Reno) ai quali se ne sono affiancati 6 in provincia: a Budrio presso il centro sociale “La Magnolia”, a Castel Maggiore presso la sala “Pier Paolo Pasolini”, a Loiano, all’interno dell’Ospedale, nell’area dedicata alla Casa della Salute, a San Lazzaro di Savena presso le “Officine San Lab”, a San Giovanni in Persiceto presso l’Ospedale, a Zola Predosa presso la Casa della Salute.

Prenotazioni per le persone nate nel 1936 e anni precedenti

Sono 34.897 le prenotazioni effettuate, dal 15 febbraio alle 17.30 di oggi, a Bologna e provincia. 21.837 cittadini si sono prenotati presso le Farmacie con servizio CUP, 6.086 telefonando all’ 800 884888, 4.834 hanno scelto gli sportelli CUP, 2.140 infine via web.