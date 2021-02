Sono gli interventi urgenti sulle Sophore il primo passo di un ampio intervento di riqualificazione e riforestazione del parco del Popolo, il giardino pubblico posto nel cuore della città e da tempo bisognoso di opere di manutenzione straordinaria che prenderanno il via nei prossimi mesi per un investimento di 200mila euro. L’intervento servirà alla messa a dimora di nuovi esemplari arborei, alla sistemazione delle aiuole e alla sostituzione degli arredi.

Nel frattempo, interventi di potatura e rimozione di alcune alberature poste nel quadrante meridionale del parco non sono più rinviabili per poter garantire l’incolumità pubblica. E per questo saranno svolti a partire da mercoledì 24 febbraio.

Da una perizia commissionata dal Comune di Reggio a uno studio specializzato, dopo che lo scorso anno una sophora posta nella stessa zona era crollata a terra, sono emerse criticità tali da rendere necessari interventi di potatura, diversificati per ogni singolo esemplare così da poter tutelare e mantenere le alberature, e la rimozione di due alberi le cui condizioni non sono recuperabili. Due delle sophore presentano infatti gravi lesioni che compromettono in modo irreversibile il loro mantenimento. Vi sono stati riscontrati sbrancamenti, necrosi corticali, branche secche, carie su sedi di taglio e ferite ancora aperte sulla chioma e la presenza di cavità al colletto, nel fusto e alla corona, oltre e presenza del fungo Ganoderma sp.