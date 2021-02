È ancora possibile, per chi non avesse fatto domanda in precedenza, accedere ai buoni spesa che il Comune di Castellarano ha predisposto, come previsto dal decreto ristori del governo, per le famiglie colpite economicamente dall’emergenza sanitaria in atto.

È stato sviluppato un sistema in grado di dematerializzare i buoni, rendendo più veloci le transazioni e permettendo anche ai piccoli esercenti di accettare questa forma di pagamento. I buoni, utilizzabili per beni alimentari e di prima necessità, sono perciò utilizzabili non solo nella grande distribuzione ma anche nei tanti negozi di vicinato che aderiscono all’iniziativa.

Un’attenzione in più verso la comunità, per ridurre gli spostamenti, aiutare le famiglie e favorire dinamiche virtuose di vicinato.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 28 febbraio 2021, tutte le informazioni sulle modalità di presentazione sono disponibili sul sito internet www.comune.castellarano.re.it. oppure rivolgendosi alla dott.sa Marianna Tagliavini al numero 0522 985930 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 13.