Il Sindaco Tagliavini, in mattinata, ha firmato l’ordinanza contingibile e urgente n°5 del 2021 in cui dispone la sospensione delle attività nelle palestre comunali per le attività extrascolastiche.

L’altissimo numero dei contagi nel comune, che ha raggiunto il numero mai visto di 58 in una sola settimana (che corrisponde a un indice di casi settimanali ogni 100mila abitanti di 625), è alla base di questa decisione.

“Sono molto dispiaciuto” dichiara il Sindaco Tagliavini “ma in questo momento non possiamo permetterci che, all’interno delle palestre comunali, vengano eseguiti allenamenti sportivi senza l’utilizzo della mascherina e senza distanziamento. Dobbiamo stringere i denti e fare il possibile per evitare che questo maledetto virus prenda il sopravvento tutelando il più possibile la campagna vaccinale che è appena partita.”

Tali allenamenti sono stati resi possibili, in base alla legislazione vigente, dietro presentazione, da parte delle società sportive e delle rispettive federazioni sportive, di attestazioni che dichiaravano che praticamente tutte le attività agonistiche erano attività di interesse nazionale.

Una modalità che ha appunto permesso la ripresa di praticamente tutte le attività sportive all’interno delle palestre.

L’ordinanza fa salva l’attività sportiva all’aperto purché con distanziamento minimo di 2mt e svolte in modalità individuale oltre alle attività delle istituzioni scolastiche e a quelle delle squadre che partecipano a campionati professionistici.