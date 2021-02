Sono terminati i lavori che hanno riguardato il rinnovamento della rete idrica per un tratto di circa 550 metri su Via Amendola ed il ricollegamento della nuova tratta alle reti esistenti sulle vie laterali ed all’interno dell’area Ex San Lazzaro. L’importante opera – effettuata a cura ed a spese di IRETI – è stata completata anche da miglioramenti aggiuntivi: sfruttando gli scavi aperti si è anche provveduto al potenziamento della rete di distribuzione gas metano con la posa di nuove reti in acciaio per una lunghezza complessiva di 400 metri.

I benefici attesi dal completamento delle opere stanno in una migliore portata e continuità della distribuzione idrica e nell’ampliamento della capacità di erogazione del gas metano nella zona, volta ad assicurare una ottimale fornitura nel corso dei prossimi anni. L’investimento complessivo dell’intervento ammonta a 235.000 Euro e sarà sostenuto interamente da IRETI rientrando nelle disponibilità per il rinnovamento delle reti in esercizio.

Nei prossimi giorni si procederà al rifacimento della asfaltatura dell’importante tratto dell’arteria cittadina: al fine di ripristinare definitivamente il manto stradale, si provvederà dapprima ad una prima fase di stesura del tappeto d’usura sulla quasi totalità degli scavi effettuati. I lavori di posa in opera del manto stradale comporteranno la fresatura di uno spessore di circa 5 cm di asfalto e la stesura le nuovo tappeto d’usura tra mercoledì 24 febbraio e venerdì 26 febbraio.

Nella zona interessata, per la durata delle operazioni, il traffico veicolare potrebbe presentare qualche criticità. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.