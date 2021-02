I tesserini regionali di caccia della stagione 2020/2021 devono essere consegnati all’Anagrafe centrale di Modena in via Santi 40 entro il 31 marzo 2021. Nei casi in cui il cacciatore ne sia socio, può farlo tramite le associazioni (Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia); in caso contrario, da mercoledì 24 febbraio fino al 31 marzo l’interessato dovrà recarsi in Anagrafe dopo avere preso appuntamento utilizzando l’agenda online (accessibile dal link www.comune.modena.it/anagrafe) oppure telefonando allo 059 2032077 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

A partire da lunedì 12 aprile 2021, sarà possibile richiedere il nuovo tesserino valido per la stagione venatoria 2021/2022.

Il cacciatore potrà fare richiesta direttamente in Anagrafe su appuntamento o tramite le associazioni presentando il porto d’armi e la dichiarazione per il rilascio del tesserino venatorio disponibile sul sito (www.comune.modena.it/anagrafe).

Per ottenere il nuovo tesserino dovrà avere pagato la tassa di concessione governativa, quella regionale e l’assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 157/92. Nel caso in cui il cacciatore intenda cacciare fuori dalla regione dovrà allegare alla dichiarazione anche copia della ricevuta di pagamento del bollettino.