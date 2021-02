Il Centro Famiglie dell’Unione Colline Matildiche organizza una serie di incontri di formazione e approfondimento on-line dedicati ai genitori. Si partirà il 26 febbraio, dalle 18 alle 19, con “Non ho paura di dirti di no! L’importanza di dare dei limiti”. L’appuntamento è indicato per genitori di bimbi che hanno dagli 0 ai 6 anni.

Il tema sarà affrontato da Ottavia Montanari, ostetrica dell’associazione La Cova, e da Laura Panna, psicologa del Centro delle Famiglie.

Il 9 marzo, dalle 17.30 alle 18.30, “Lettori si diventa. Guida alla scelta delle letture per ragazzi”, un incontro nato dalla collaborazione tra il centro Famiglie e la biblioteca Pablo Neruda di Albinea e rivolto ai genitori con figli dagli 8 ai 14 anni. L’iniziativa sarà condotta da Alice Torreggiani, bibliotecaria della biblioteca.

Il 15 marzo, dalle 18 alle 19, “Mille motivi per litigare in famiglia. Come gestire i piccoli e i grandi conflitti quotidiani” con Alessandra Giovanelli, mediatrice familiare del Centro Famiglie.

La chiusura sarà il 9 aprile, dalle 18 alle 19, con “Piccole donne e piccoli uomini crescono. Come accompagnare i bambini nei cambiamenti del loro corpo”. L’incontro è dedicato a genitori con figli dai 10 ai 13 anni ed è condotto da Ottavia Montanari, ostetrica dell’associazione la Cova.

Per partecipare l’iscrizione è obbligatoria con Whatsapp al numero 3913284068, oppure scrivendo a info@famiglieincentro.it.