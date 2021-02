È infatti in corso fino al 26 febbraio – a cura di Reggio Children e Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia in collaborazione con Red Solare America Latina – il primo Digital Study Group: dirette video da Centro Internazionale Loris Malaguzzi, da scuole e nidi, momenti di confronto con insegnanti, educatori e pedagogisti di Reggio, per continuare a offrire al mondo occasioni di formazione. Online sarà anche, l’incontro annuale Network Internazionale di Reggio Children, formalizzato nel 2006 e composto di 34 Paesi del mondo.

Martedì 23 febbraio alle ore 16.30 online “L’arte come respiro della città” – “La quotidianità dell’arte”, incontro a cura di Comune di Reggio Emilia, Fondazione Palazzo Magnani, Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia, Reggio Children, Fondazione Reggio Children e Reggio Emilia Città senza Barriere. Un’idea di arte che esce dai luoghi che la rappresentano nella città – teatri, musei, gallerie… – e che sconfina: conquista spazi e progetti nuovi, si diffonde nella città, entra nelle scuole per promuovere un apprendimento che connette saperi diversi. Introduzione di Raffaella Curioni, assessora a Educazione e Conoscenza e Annalisa Rabitti assessora a Cultura e Marketing Territoriale del Comune di Reggio Emilia, modera Claudia Giudici, presidente di Reggio Children. Davide Zanichelli, direttore Fondazione Palazzo Magnani interverrà su “L’arte non è per gli artisti”: applicare l’arte ai processi educativi e formativi. Palazzo Magnani come piattaforma a disposizione della comunità educante (0-99). Poi, “Capriole di pensieri” I processi creativi dei bambini in dialogo con la poetica di Olimpia Zagnoli: con Olimpia Zagnoli, illustratrice reggiana di fama internazionale a cui sarà dedicata la mostra “Caleidoscopica. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli” organizzata dalla Fondazione Palazzo Magnani insieme al Comune di Reggio Emilia e che aprirà in settembre presso i Chiostri di San Pietro, in dialogo con Elena Maccaferri, pedagogista, Matteo Bini e Simona Spaggiari, atelieristi Scuole e Nidi d’infanzia – Istituzione del Comune di Reggio Emilia. Conclude Stefano Moriggi, Filosofo della Scienza, Università Milano Bicocca con “Appunti sulla creatività”. Provare a descrivere ciò che non sappiamo spiegare.

Questo il link per partecipare: https://youtu.be/VahPKDrXpBc

In questa settimana sarà riproposto anche “Una storia fantastica. Bambini da 100 anni. A Reggio Emilia” reading musicale dedicato a Malaguzzi e Rodari con la regia di Francesco Micheli e la partecipazione di Elio e Rocco Tanica (Elio e le storie tese), andato in scena un anno al Teatro Municipale Valli. Uno spettacolo a cura di Fondazione I Teatri, Reggio Children, Associazione Teatrale Pistoiese in collaborazione con Comune di Reggio Emilia e con il patrocinio della Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Per vedere lo spettacolo: https://youtu.be/jqy4derkEC4

Giovedì 25 febbraio ore 17.00 online” Atelier Mosaico di grafiche parole e materia”. Live dal Centro Internazionale Loris Malaguzzi una prima sperimentazione di Atelier Online per sperimentare da casa e insieme agli atelieristi di Reggio Children i linguaggi espressivi dei bambini (e degli adulti). Un proposta per insegnanti, educatori, studenti, ma anche genitori o persone curiose di sperimentare i 100 linguaggi.

Info e iscrizioni: https://www.reggiochildren.it/e-learning/atelier/ateliermosaico-di-grafiche-parole-e-materia

Unico evento in presenza, ma ognuno nelle proprie case, venerdì 26 febbraio, ore 21.00 la Notte dei Racconti, dal tema “Con gli occhi delle storie”: da Reggio Emilia un appuntamento che si ripete ogni anno: un invito all’Italia, all’Europa, al mondo, per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci. Tutti insieme, tutti alla stessa ora, ma ognuno con chi vuole: adulti e bambini attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare e ascoltare. La Notte dei Racconti è una proposta che ogni famiglia può realizzare all’interno della propria casa per condividere letture e narrazioni che i partecipanti sceglieranno e interpreteranno. Una iniziativa aperta anche alle scuole e ai nidi, che possono cogliere questa opportunità e dare vita a un evento in piena autonomia, pur con le limitazioni che questi tempi strani impongono.

www.reggionarra.it

Nella settimana dall’8 al 12 marzo online la presentazione de “I Taccuini”, nuova collana di editoria digitale di Reggio Children, dedicata a Loris Malaguzzi. Saranno resi disponibili al grande pubblico alcuni dei testi scritti e dei discorsi da lui tenuti in occasioni formative, conferenze, convegni.