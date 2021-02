Lo spazio di coworking Hub in Villa presenta il prossimo calendario di laboratori online su coding e robotica dedicato ai ragazzi, con il contributo della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con l’Associazione Lumen. Gli incontri, aperti ai giovani da 11 a 15 anni, prenderanno avvio domani, martedì 23 febbraio, e il 25 febbraio su Sonic Pi livello 1 e 2.

Sonic Pi è un linguaggio di programmazione pensato per diffondere l’insegnamento del coding applicato alla musica digitale nella scuola. Uno degli aspetti più divertenti di Sonic Pi è che permette di scrivere e modificare codice live per fare musica, proprio come se si suonasse una chitarra dal vivo.

Il terzo incontro è fissato per Martedì 2 Marzo e avrà l’obiettivo di insegnare ai ragazzi l’utilizzo di Micro:bit, un computer compatto che rende possibile il coding per realizzare le proprie idee di giochi e app.

Il programma continua il 9 Marzo, quando s’imparerà a costruire gif animate grazie a un software per la Pixel Art che permette di ricreare personaggi animati famosi o inventati dai partecipanti.

Giovedì 11 Marzo, si terrà l’incontro su Shape tracer (livelli 1 e 2): questo programma simula i movimenti del robot Ozobot. Il laboratorio si compone di una serie di sfide a livelli create con l’obiettivo di portare il robot lungo un tragitto definito, attraverso il codice.

Infine, l’ultimo incontro avrà luogo Martedì 16 Marzo e l’argomento sarà Scratch di livello avanzato. Grazie all’ambiente di programmazione sviluppato dal MIT di Boston si riuscirà a ricreare un videogioco personalizzato per ogni partecipante.

Tutti gli incontri sono gratuiti, previa prenotazione tramite e-mail a giovani@comune.formigine.mo.it, e si terranno online dalle 16 alle 17.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook “Hub in Villa” e il blog “Live life in Formigine”.