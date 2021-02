Anche in Biblioteca Panizzi e nelle Decentrate si torna arancioni: l’accesso sarà limitato esclusivamente al ritiro e alla consegna del materiale prenotato per una fruizione in tutta sicurezza, in questa fase delicata della pandemia. Per limitare al minimo i contatti fisici non sarà consentito l’accesso alle sale studio, la ricerca autonoma a scaffale, la lettura dei quotidiani, e sarà chiusa la Sezione di Conservazione e Storia Locale. A partire da lunedì 22 febbraio, quindi, sarà possibile accedere alla Biblioteca Panizzi o presso le Decentrate di Ospizio, Rosta Nuova, San Pellegrino, Santa Croce e lo Spazio Culturale Orologio solo per ritirare il materiale prenotato o restituire quello in prestito.

COME FUNZIONA IL PRESTITO SU PRENOTAZIONE

Per richiedere il prestito è necessario prenotare il materiale di proprio interesse dal catalogo on-line (https://opac.provincia.re.it), accedendo alla propria area personale: una volta effettuato l’accesso sarà sufficiente cercare le opere all’interno del catalogo, cliccare sul pulsante “richiedi” e selezionare la biblioteca di ritiro.

Una volta effettuata la prenotazione:

– attendere l’email di conferma che il materiale è pronto per essere ritirato;

– per il ritiro del materiale è necessario recarsi in biblioteca con la propria tessera, o un documento di riconoscimento.

Resta inoltre aperto il prestito in rete, che consente di richiedere in prestito con le stesse modalità libri presenti in altre biblioteche di Reggio e Provincia.

Per ricerche e assistenza alla prenotazione, è attivo per tutte le biblioteche un servizio di consulenza telefonica.

COME FARE PER RESTITUIRE IL MATERIALE

Sarà sempre possibile inoltre restituire liberamente il materiale collocandolo in appositi contenitori posti all’interno delle biblioteche.

– Per accedere alla biblioteca è obbligatorio:

> misurare la temperatura con il termoscanner

> indossare la mascherina

> igienizzare le mani col gel idroalcolico

> mantenere la distanza di sicurezza di 1 mt. dalle altre persone

ORARI DI APERTURA E CONTATTI DELLE BIBLIOTECHE

Biblioteca Panizzi

Via Farini 3, Reggio Emilia

da lunedì a sabato 09.00-19.00

il ritiro del materiale a prestito termina alle 18.50

Consulenza telefonica: dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Info e consulenza tel. 0522456084

Biblioteca Ospizio

via Emilia ospizio 30/b

da lunedì a venerdì 14.40 – 19.00

martedì, giovedì, sabato 9.00 – 12.30

Info e consulenza tel. 0522 585639

Biblioteca Rosta Nuova

via Wibicky, 27

da lunedì a venerdì 14.40 – 19.00

mercoledì, venerdì, sabato 9.00 – 12.30

Info e consulenza tel. 0522 585636

Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra

via rivoluzione d’ottobre, 29

da lunedì a venerdì 14.40 – 19.00

martedì, giovedì, sabato 9.00 – 12.30

Info e consulenza tel. 0522 585616

Biblioteca Santa Croce

via Adua, 57

da lunedì a venerdì 14.40 – 19.00

mercoledì, venerdì, sabato 9.00 – 12.30

Info e consulenza tel. 0522 585600

Spazio Culturale Orologio

via Massenet, 17/a

da lunedì a venerdì 14.40 – 18.30

martedì e sabato 9.00 – 13.00

Info e consulenza tel. 0522 585396

Per ulteriori informazioni: www.bibliotecapanizzi.it