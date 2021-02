ROMA (ITALPRESS) – “L’indicazione di un ritorno alla vita in serenità mi pare che arrivi da tutti. Il virus non è lo stesso dell’anno scorso, è chiaro che occorre essere sempre più precisi a livello territoriale ed è per questo che un lockdown nazionale o zona arancione nazionale non ha senso. Se ci sono realtà più colpite si intervenga ma non si possono penalizzare 60 milioni di italiani”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a 24Mattino su Radio 24.

Per Salvini “occorre un cambio di passo, meno comunicazione da parte di virologi e consulenti, occorre una voce unica nel Cts e per quanto riguarda Arcuri lascio giudicare da chi ci ascolta quali siano i risultati sulle mascherine, sui banchi a rotelle, sui vaccini. Draghi ha ben chiara la situazione e penso sarà lui a segnare il cambio di passo”.

(ITALPRESS).