Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 25 febbraio 2021 alle ore 19, con il seguente ordine del giorno:

1. Interrogazione presentata dal Consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Ricorso al Tar contro la bocciatura da parte della soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Bologna”.

2. Interrogazione presentata dal Consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Villa Menotti – Moreali”.

3. Interrogazione presentata dal Consigliere Montorsi Roberto del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Pulizia neve nel territorio comunale”.

4. Approvazione del Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (PAESC) del Comune di Fiorano Modenese.

5. Regolamento comunale per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

6. Interpellanza presentata dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Situazione manutenzione dell’illuminazione pubblica”.

7. Ordine del giorno presentato dal consigliere Montorsi Roberto del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Richiesta di studio di fattibilità di una variante del ponte di Via Ghiarella”.

8. Ordine del giorno presentato dal consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Progetto e realizzazione Palazzetto dello Sport – Palestra scuola Guidotti”.

9. Ordine del giorno presentato dal consigliere Manfredini Stefano del gruppo consiliare Francesco Tosi è il mio Sindaco portante ad oggetto: “Appello di salvaguardia e recupero di Villa Moreali, meglio conosciuta come Villa Menotti, patrimonio storico ed artistico del nostro territorio e di interesse nazionale”.

La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet di Google (in applicazione del provvedimento n. 6810 del 8/4/2020 adottato dal Presidente del Consiglio Comunale) e sarà trasmessa in differita, il giorno successivo (26 febbraio), sul canale You Tube del Comune.