L’edificio che a San Felice sul Panaro in via Montalcini, 180 ospita Nido d’infanzia, Sezione Primavera e Hakuna Matata (servizi per bambini da 0 a 3 anni) resterà chiuso fino a mercoledì 24 febbraio incluso, a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. L’ufficio tecnico del Comune, assieme alla ditta incaricata della manutenzione, è già al lavoro per riparare la rottura, ma la riapertura è subordinata alla disponibilità dei ricambi che occorrono per riparare il guasto.



