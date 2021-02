Nella nottata di ieri i carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia, nel corso di uno specifico servizio antidroga, hanno tratto in arresto un albanese trentatreenne domiciliato in loco e ben conosciuto alle forze dell’ordine. L’uomo, controllato, all’esito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 33 g di cocaina e 1,3 di marijuana oltre a un bilancino di precisione e la somma di 250 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

E’ stato invece identificato e fermato dai carabinieri della stazione di Modena il presunto autore di un tentato furto di biciclette da un cortile condominiale di Modena. L’uomo, bloccato dai militari della stazione subito dopo aver tentato di asportare due bici, dovrà rispondere di tentato furto aggravato.