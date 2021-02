Un uomo di 60 anni di Carpineti è morto a seguito di una caduta accidentale all’interno di una vasca di liquami della sua azienda agricola ubicata in località Poiago di Carpineti in provincia di Reggio Emilia. L’uomo – stando ai primi accertamenti condotti dai carabinieri della stazione di Carpineti congiuntamente al personale della Medicina del Lavoro dell’ASL – Distretto di Scandiano – si trovava all’interno della sua azienda agricola quando, per cause all’esatto vaglio probabilmente riconducibili a una caduta accidentale, finiva all’interno ella vasca di liquami decedendo. Quindi l’allarme al 112 che inviavano sul posto i militari della locale stazione supportati dai colleghi della forestale di Carpineti. Sul posto oltre ai carabinieri e alla medicina del lavoro interveniva anche il personale del 118. L’esatta dinamica dell’infortunio è ora al vaglio dei carabinieri e del personale della Medicina del Lavoro.



