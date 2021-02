i Vigili del Fuoco sono stati impegnati tutta la notte per l’incendio di un magazzino di materiali edili della Edilgrosso in via dell’Artigianato a Fiorano Modenese. Tre le squadre impegnate da poco prima dell’una con supporti anche da Bologna e Reggio Emilia. Lo sforzo dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero all’intera attività, ingenti comunque i danni. Non ci sono stati feriti. Cause in corso di accertamento. Le operazioni di spegnimento e verifica si sono dilungate per ore.



