Nel terzo giorno consecutivo dopo l’intervento neurochirurgico, il dottor Valerio Annessi, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia ad Indirizzo Oncologico e Ricostruttivo all’Ausl Irccs di Reggio Emilia, è in condizioni stazionarie. Permane la condizione di coma farmacologico per il paziente ricoverato dal 18 febbraio in Terapia Intensiva all’Ospedale Civile di Baggiovara (MO). La prognosi rimane riservata.



