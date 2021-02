Tre ragazzi spagnoli sorpresi ieri sera a fare il bagno nella fontana del Nettuno nel cuore di Bologna. Per questo sono stati sanzionati. A riportare l’episodio e’ l’assessore alla Sicurezza Alberto Aitini. “Grazie mille ai nostri agenti della Polizia Locale che ieri sera, – scrive l’assessore su Facebook – oltre a decine di controlli per limitare gli assembramenti, sono anche intervenuti, insieme alla Guardia di Finanza, per fermare e sanzionare tre ragazzi spagnoli che stavano facendo il bagno nella Fontana del Nettuno. Ci vuole piu’ rispetto per la nostra citta’, per i monumenti, per i cittadini. Il rispetto delle regole riguarda tutti, sia chi abita a Bologna stabilmente, chi si trova a passare qui un pezzo della sua vita”.



