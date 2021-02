Sono iniziati in questi giorni i lavori per la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba sintetica per squadre da 7, 8 o 9 giocatori, presso il Centro sportivo di Gorzano. Il cantiere avrà una durata di circa due mesi e mezzo – esclusi eventuali contrattempi causati dal maltempo -, per un intervento progettato e finanziato dalle società sportive del territorio attraverso l’associazione Maranello Sport, partecipata anche dal Comune.

La nuova area di gioco, che grazie al fondo sintetico all’impianto drenante potrà essere utilizzata con continuità anche nei periodi più piovosi, sarà lunga 70 metri e larga 46.6, dimensioni conformi ai regolamenti della LND (Lega Nazionale Dilettanti) della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio) per campionati e tornei di calcio a 7, a 8 e a 9.

“Oltre ad ampliare l’offerta del nostro territorio – spiega Mariaelena Mililli, assessore allo Sport -, questo progetto, nato da un confronto mirato tra le società sportive e il Comune, consentirà agli atleti di allenarsi in condizioni migliori, e penso soprattutto alle attività delle squadre giovanili. C’è inoltre l’intenzione di garantire nelle immediate vicinanze l’accesso libero ad un campetto, così come avviene attualmente”.

Il campo sarà inoltre dotato di un nuovo impianto di illuminazione a led, di aree tecniche supplementari e di una nuova recinzione. E la doppia tracciatura dell’area di gioco consentirà di rimodularla in due campi da calcio a 5 affiancati.

Completata l’opera, che resterà dunque di proprietà pubblica, sarà poi la stessa Maranello Sport a gestire l’impianto e ad occuparsi della sua manutenzione. Il costo complessivo del progetto, sostenuto dal Comune con un contributo di 50mila euro, ammonta a 190mila euro al netto dell’IVA.