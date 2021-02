Anche nella strada principale di Castel Maggiore sono comparse in questi giorni le margherite che ricordano il limite dei 30 km/h vigente in centro. Le “Margherite30” che ritroviamo come segnaletica orizzontale nelle strade del nostro comune – dalle strade a interesse naturalistico/turistico del forese alla centralissima via Gramsci – sono il simbolo della promozione della cultura della sicurezza stradale e del rispetto dell’ambiente: il numero 30 richiama l’invito a moderare la velocità e un fiore, la margherita, richiama la bellezza dell’ambiente.

Per un ambiente più sicuro, pulito e vivibile l’obiettivo è quello di stimolare gli utenti di ogni età ad adottare uno stile di vita sano e rispettoso di loro stessi e degli altri: tutti noi dobbiamo essere agenti del cambiamento.

I più recenti dati statistici e scientifici ci dimostrano che una guida più attenta e a velocità moderata produce contemporaneamente un minor numero di incidenti stradali e una minor produzione ed emissione dei climalteranti.

Il Vicesindaco e Assessore alla mobilità e all’ambiente, Luca De Paoli, spiega: “E’ importante rivalutare gli spazi urbani come luoghi a cui restituire una vivibilità apprezzabile: dove si abbia la possibilità di passeggiare e recuperare anche una socialità ormai sopita dagli stili di vita e dalla pandemia sanitaria. Tale strategia inserisce in una più complessiva politica di miglioramento dell’ambiente urbano e della sua vivibilità. Castel Maggiore lavora quindi a un deciso passo avanti nel campo della mobilità sostenibile, mettendo in pratica le soluzioni e gli obiettivi posti dal Piano Urbano della Mobilità sostenibile della Città Metropolitana. Alcune di queste, come le Zone 30 e una vasta rete di piste ciclabili, si stanno già realizzando. Altre, come le Zone a Traffico Pedonale Privilegiato e le Isole Scolastiche Temporanee, saranno considerate nel prossimo Piano Urbano del Traffico”.