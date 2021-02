Novità per i cittadini di Rolo: dal prossimo 1 marzo potranno accumulare Ecopunti ed ottenere sconti sulla TARI conferendo i rifiuti ingombranti al Centro di Raccolta. Le modalità per accedere al sistema premiante sono dettagliatamente illustrate nelle lettere e nel pieghevole in arrivo nelle case dei cittadini.

Nel Centro di Raccolta entra dunque in funzione il sistema per il conferimento informatizzato dei rifiuti per le utenze domestiche che consente di effettuare la registrazione delle operazioni effettuate: tramite un lettore sulla apposita colonnina/totem sarà possibile il riconoscimento dell’utenza attraverso la tessera sanitaria/codice fiscale dell’intestatario del contratto di igiene urbana.

In base alle quantità ed alle tipologie di materiali conferiti, sarà possibile accumulare Ecopunti che origineranno uno sconto sulla TARI. Ogni tipologia di rifiuto corrisponderà quindi ad un punteggio ed ad una relativa riduzione in bolletta, che l’Amministrazione Comunale ha determinato. Gli Ecopunti verranno accumulati direttamente sulla tessera sanitaria e la scontistica verrà riconosciuta sulla bolletta dell’anno successivo a quello del conferimento.

Il Centro di Raccolta di Rolo si trova in via Pertini n.3 ed osserva i seguenti giorni ed orari di apertura:

Orario solare (da Novembre a Marzo)

il Lunedì dalle ore 12.30 alle ore 17.30

dal Martedì al Venerdì dalle ore 14 alle ore 17.30

il Sabato dalle ore 9 alle ore 12

Orario legale (da Aprile ad Ottobre)

il Lunedì dalle ore 12.30 alle ore 17.30

dal Martedì al Venerdì dalle ore 15 alle ore 18.30

il Sabato dalle ore 9 alle ore 12

Dall’inizio di quest’anno è attivo sul territorio rolese la raccolta gratuita rifiuti ingombranti a domicilio; è possibile concordare la data del ritiro ed avere informazioni sui servizi ambientali con una semplice telefonata al NUMERO VERDE 800-212607 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13 .

La prenotazione può essere effettuata anche attraverso il sito servizi.irenambiente.it alla voce Rifiuti Ingombranti. Resta sempre a disposizione della cittadinanza anche l’indirizzo di posta ambiente.emilia@gruppoiren.it