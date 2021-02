ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di lavorare insieme per sconfiggere il COVID-19 e ricostruire meglio. Attingendo ai nostri punti di forza e ai nostri valori come economie e società democratiche e aperte, lavoreremo insieme e con altri Paesi per fare del 2021 un punto di svolta per il multilateralismo e per dare forma a una ripresa che promuova la salute e la prosperità della nostra gente e del pianeta”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei Paesi del G7, riuniti in video conferenza. Alla riunione fa il suo esordio da premier Mario Draghi, oltre al presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

“Intensificheremo la cooperazione sulla risposta sanitaria al COVID-19. Lavorando insieme per rafforzare l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e sostenendone il ruolo guida e di coordinamento, accelereremo lo sviluppo e la diffusione di vaccini a livello mondiale”, prosegue il G7.

