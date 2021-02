Un uomo è rimasto ustionati mentre cercava di spegnere le fiamme sprigionatasi a seguito dell’esplosione di una bombola a gas che si trovava nel garage della sua abitazione. E’ successo oggi pomeriggio poco dopo le 15.30 nel centro abitato di Cadelbosco Sopra.

Secondo quanto preliminarmente ricostruito dai carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, intervenuti sul posto unitamente ai vigili del fuoco di Reggio Emilia ed ai sanitari inviati dal 118, l’uomo, un 55enne reggiano dopo l’esplosione di una bombola riposta nel suo garage è sceso e nel tentativo di spegnere le fiamme delle fiamme sprigionatesi dalla valvola di ustionava le mani. L’espulsione è probabilmente da ricondurre alla fuoriuscita di gas dalla bombola che ha saturato l’ambiente del garage con la pompa del frigo che all’atto dell’attivazione ha innescato l’esplosione. L’uomo soccorso è stato condotto all’ospedale di Reggio Emilia per le cure del caso in relazione alle ustioni riportate alle mani. Sui fatti sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Cadelbosco Sopra finalizzati a ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.