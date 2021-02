Nell’ambito dell’attività di prevenzione della diffusione delle droghe tra i giovani delle scuole superiori, la Compagnia di Pavullo nel Frignano, in accordo con la direzione scolastica, ha effettuato un controllo antidroga in una scuola superiore, anche con l’ausilio dell’Unità Cinofila del Nucleo Cinofili di Bologna, durante il quale non sono state rilevate sostanze stupefacenti.

***

I carabinieri della stazione di Serramazzoni, ieri pomeriggio hanno tratto in arresto un cittadino marocchino venticinquenne, domiciliato in loco, raggiunto da un provvedimento di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Modena, poiché doveva espiare due mesi di reclusione per reati in tema di permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. L’uomo è stato tradotto alla casa circondariale di Modena.