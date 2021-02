Il laboratorio “L’infinito” con l’illustratore Marco Somà, programmato dal FabLab Junior di Spezzano, per lunedì 1 marzo alle 17, chiude il ciclo “Stories” che ha portato a Casa Corsini, il centro polifunzionale dell’innovazione del Comune di Fiorano Modenese, alcuni fra i maggiori autori e illustratori italiani per ragazzi.

L’appuntamento è dedicato a bambine e bambini dai 9 agli 11 anni, è gratuito e online, i posti sono limitati, le iscrizioni sono già aperte a info@casacorsini.mo.it.

Il laboratorio creativo d’illustrazione, ispirato al volume “L’infinito”, la più celebre lirica di Giacomo Leopardi, propone un lavoro aperto e guidato, di tipo pratico, sul disegno.

“Il ciclo Stories proposto da Comune di Fiorano Modenese e Associazione Lumen – spiega la coordinatrice del FabLab Junior, Alice Fregni – ha permesso a bambini e ragazzi di vivere esperienze creative con alcuni fra i più interessanti autori e illustratori per ragazzi attivi nel panorama nazionale. Oltre a tanti fioranesi, hanno partecipato ai laboratori, anche bambini dalle diverse regioni d’Italia: è stato per tutti un bel modo per confrontarsi e crescere. Abbiamo voluto chiudere questo ciclo con Marco Somà, un illustratore molto apprezzato, e con ‘L’infinito’ di Leopardi, perché se è vero che questo ciclo si chiude, la voglia di scrivere e di raccontare per immagini dei nostri ragazzi non finirà mai”.

Marco Somà lavora come illustratore di libri per ragazzi, è docente d’illustrazione e svolge attività laboratoriali con i bambine e le bambini. Sue illustrazioni sono state selezionate in numerosi concorsi internazionali, tra cui la Biennale d’Illustrazione di Bratislava nel 2013, la Mostra illustratori della Fiera del Libro di Bologna; ha ricevuto il Premio Andersen Miglior Illustratore 2019.