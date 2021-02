Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 18 febbraio, due agenti della Polizia locale di Reggio Emilia in missione istituzionale a La Spezia, hanno soccorso un’anziana che aveva battuto la testa sugli scogli frangiflutti del molo cittadino.

Poco dopo le 15.30 gli agenti, impegnati nel servizio scorta a una ambulanza partita dalla nostra città, stavano transitando sulla via che costeggia il molo per tornare verso casa, quando sono stati fermati da alcuni passanti. Una donna, cercando d’impedire che il nipote di 5 anni scivolasse in mare, si era avventurata sugli scogli frangiflutti a lato del molo inciampando e battendo la testa sulle rocce. La donna, una 70enne residente a La Spezia, si era procurata una ferita alla fronte, ma per timore della pandemia si rifiutava di rivolgersi al personale sanitario. Gli agenti – l’agente scelto Enrico Baccolini, da anni soccorritore volontario della Croce verde, e l’assistente Massimo Borghi – sono quindi intervenuti utilizzando il kit di primo soccorso presente sulle auto di servizio, hanno fermato l’emorragia e medicato la ferita. La signora è stata poi affidata alle cure del marito con il consiglio di contattare al più presto il personale sanitario.