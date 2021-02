″Leggere facile, leggere tutti”. Questo il nome e il senso del progetto della Biblioteca Italiana per Ipovedenti BII Onlus, un’iniziativa nazionale cui la Biblioteca Comunale di Calderara ha aderito con entusiasmo . Il progetto in questi giorni è entrato nel vivo anche a Calderara: sono così arrivati gratuitamente alla Biblioteca “Rinaldo Veronesi” di via Roma, e sono disponibili per gli utenti, oltre 50 libri stampati a grandi caratteri, specifici per lettori ipovedenti, persone anziane con la vista indebolita, persone che presentano alterazioni o capacità visive ridotte. Inoltre, una parte di questi volumi è stampata con un carattere adatto a facilitare la lettura a persone dislessiche, e alcuni sono corredati di CD audio a beneficio di non vedenti.

«Si tratta – sottolinea il Sindaco Giampiero Falzone – di un progetto fondamentale per il support o ad una fascia d’utenza particolarmente debole e che purtroppo è ad alto rischio di emarginazione anche nell’ambito della circolazione delle informazioni e della cultura». Un’iniziativa da incentivare e valorizzare il più possibile, dunque, «perché il libero accesso alla cultura – aggiunge l’assessore alla Cultura Maria Linda Caffarri – è necessario per la formazione e la crescita della persona, ed è uno dei nostri compiti insieme a quello dell’abbattimento delle barriere cognitive che determinate fasce di cittadini sono costrette ad affrontare quotidianamente».

Il progetto cui Culturara, il sistema culturale di Calderara di cui la Biblioteca fa parte, ha aderito, è un’iniziativa della Biblioteca Italiana per Ipovedenti BII onlus, un ente che vive grazie ai contributi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Centro per il Libro e la Lettura CEPELL e grazie alle donazione di privati.